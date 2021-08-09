رسالة من الكاظمي للعاهل السعودي.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره السعودي فيصل بن فرحان دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قمة قادة دول جوار العراق.



وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف، في بيان، الأحد، إن "وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، ويبحثان العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة".

وأضاف أن "الوزير سلّم رسالة دعوة مُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الوزير الخارجيَّة السعوديّ مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، بشأن اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي".

وعلى مدى تاريخها، ترى السعودية العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، عمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.