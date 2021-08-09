جامعة الملك عبدالعزيز : جرعتا لقاح كورونا شرط الدراسة الحضورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عودة الدراسة حضورياً لجميع مراحلها الدراسية “دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا”، للعام الجامعي 1443هـ، لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك طبقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

جامعة الملك عبدالعزيز تطبق الاحترازات

وحثّت الجامعة جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م، في حين خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفيروس كورونا في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى 29) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم من خلال المنصة.

تقويم جامعة الملك عبدالعزيز

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل نشرت مؤخرًا جدول التقويم الأكاديمي للفصل الجامعي الأول من العام الجديد الذي سوف يبدأ يوم 29/8/2021.

واستبق التقويم بداية العام الدراسي ببعض الإجراءات من بينها استكمال التسجيل النهائي للشؤون التعليمية والمرشدين الأكاديميين في الكليات وذلك يوم 22 الجاري فيما حددت الجامعة يوم الاثنين 23/8/2021 موعدًا لاستكمال رؤساء الأقسام تسكين الشعب بمدرسيها.

نتائج القبول في برامج الدبلومات

والمعروف أنه فيما يخص القبول على برامج الدبلومات الانتظام والتعليم عن بعد، حددت عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح بوابة القبول يوم الأحد بتاريخ 29 / 12 / 1442هـ وينتهي استقبال طلبات القبول في الدبلومات يوم السبت بتاريخ 6 / 1 / 1443هـ الموافق 14 / 8 / 2021م على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الأحد 7 / 1 / 1443هـ الموافق 15 / 8 / 2021م، وتشمل دبلومات الانتظام (كلية الدراسات التطبيقية، كلية السياحة، دبلوم علوم الأرصاد)، فيما تشمل دبلومات التعليم عن بعد (الإدارة العامة، البنوك والتأمين، تسويق المبيعات الاحترافي، التأمين).

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