أرباح أسترا الصناعية تسجل 54.6 مليون ريال بزيادة 125%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أرباح مجموعة أسترا الصناعية ارتفاعًا في النصف الأول من العام الجاري يصل إلى 125 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

تفاصيل أرباح مجموعة أسترا الصناعية

وأعلنت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 حيث بلغت أرباح المجموعة 54,599,836 ريالاً مقارنة مع 24,223,085 ريالاً عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة في الأرباح 7 % مقارنة مع الربع الماضي حيث سجلت المجموعة في الربع الأول من العام الجاري 50,605,768 ريالاً.

سبب زيادة الأرباح

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات وارتفاع في الإيرادات الأخرى في القطاعات التالية:

الأدوية

الطاقة و الحديد

الكيماويات المتخصصة

وأوضحت الشركة أن هناك ارتفاعاً في مصاريف البيع والتسويق في قطاع الكيماويات المتخصصة وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الأدوية والقطاعات الأخرى.

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