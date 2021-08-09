المياه الوطنية : تشغيل شبكات 6 قرى بصامطة لخدمة 13 ألف مستفيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان؛ وهي الحقلة الجنوبية والجيانية العليا والجيانية السفلى والروايا الشرقية والروايا الغربية وأبو المض، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

مشاريع المياه الوطنية في جازان

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت ٢٢ كيلومتراً طولياً، وعدد ١٣٠٠ توصيلة منزلية، وخزان بسعة ١٠,٠٠٠ متر مكعب، لخدمة أكثر من ١٣٠٠٠ مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى ١٢ ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تطبيق المياه الوطنية

ودعا مدير عام المياه بمنطقة جازان المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم، مبيناً أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق بخطوات سهلة وسريعة.

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