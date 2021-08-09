البنك الأهلي السعودي يوزع 2.9 مليار ريال أرباحًا على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021م.

إجمالي أرباح البنك الأهلي السعودي

وبحسب بيان البنك على موقع تداول فقد بلغ إجمالي المبلغ الموزع 2,910,700,000 ريال سعودي فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,478,000,000 سهم ووصلت حصة السهم من التوزيع إلى 0.65 ريال بعد خصم الزكاة بما يساوي 6.5 % من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية وموعد التوزيع

ولفت البنك الأهلي السعودي إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 04/01/1443هـ الموافق 12/08/2021م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم 15/01/1443هـ الموافق 23/08/2021م.

ولفت البنك عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

أرباح البنك الأهلي

وكانت أرباح البنك الأهلي وصلت إلى مليارَي ريال و117 مليون ريال في النصف الأول من 2021 محققًا زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وصلت أرباح البنك الأهلي السعودي إلى مليارَي ريال و117 مليون ريال في النصف الأول من 2021 محققًا زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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