الصحة : جرعات لقاح كورونا وصلت 30 مليون جرعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع جرعات لقاح كورونا إلى 30 مليون جرعة حتى اليوم الاثنين التاسع من أغسطس 2021.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها : بفضل الله أكثر من (30,000,000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ⁧

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.