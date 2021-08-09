الأرصاد : أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان حتى الـ8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وجازان، وصامطة، وصبيا.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض، الشرقية، الليث، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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