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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.
وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور"؛ في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.
ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 10:57 AM
قالت: بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري"تعليم جدة" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ.
وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور"؛ في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.
ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين، عن طريق القنوات الإلكترونية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
، "تعليم جدة" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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