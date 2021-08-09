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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز تلك المزايا الجديدة، هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.
وتتضمن تلك الميزة عددًا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها مايكروسوفت؛ أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة، وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"؛ ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.
كما يمكّن أيضًا تحديث "إكس بوكس" من تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلًا.
ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطريقة السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيًّا، أو ضبطها لتعمل تلقائيًّا بعد غروب الشمس.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 10:53 AMمايكروسوفت تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"
بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز تلك المزايا الجديدة، هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.
وتتضمن تلك الميزة عددًا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها مايكروسوفت؛ أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة، وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"؛ ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.
كما يمكّن أيضًا تحديث "إكس بوكس" من تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلًا.
ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطريقة السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيًّا، أو ضبطها لتعمل تلقائيًّا بعد غروب الشمس.
، مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس" ،
المصدر : الخليج 365
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