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بالفيديو.. تجمع المخلفات البلاستيكية في مسار وادي ضمد أثناء جريانه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، تجمع كمية هائلة من المخلفات البلاستيكية في مسار وادي ضمد أثناء جريانه، إثر هطول الأمطار الغزيرة.

ونشر الفيديو أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عبر حسابه على " تويتر ".

وعلق على الفيديو قائلا : نحتاج وعي وثقافة لتقليل استخدام البلاستيك قدر المستطاع وبالذات عبوات الماء التي هي أصلاً غير صحية..

وأكد على ضرورة منع رمي المخلفات البلاستيكية وجمعها ليتم التخلص منها بالطرق البيئة الآمنة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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