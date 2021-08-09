شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمع المخلفات البلاستيكية في مسار وادي ضمد أثناء جريانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، تجمع كمية هائلة من المخلفات البلاستيكية في مسار وادي ضمد أثناء جريانه، إثر هطول الأمطار الغزيرة.

ونشر الفيديو أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عبر حسابه على " تويتر ".

وعلق على الفيديو قائلا : نحتاج وعي وثقافة لتقليل استخدام البلاستيك قدر المستطاع وبالذات عبوات الماء التي هي أصلاً غير صحية..

وأكد على ضرورة منع رمي المخلفات البلاستيكية وجمعها ليتم التخلص منها بالطرق البيئة الآمنة.