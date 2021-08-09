شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" : أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 30,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مطالبة بأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن تسجيل 620 حالة تعافي جديدة، و14 حالة وفاة جديدة.