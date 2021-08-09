شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني أن تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى أقل من 1%

وأوضح الاستشاري أن الهدف من المناعة المجتمعية الحفاظ على الفئات الضعيفة وتطعيمها أولا ثم الفئات الأخرى الأقل تأثرا بالمرض .

وتوقع حلواني أنه يمكن الوصول للمناعة المجتمعية قبل نهاية العام في حال الاستمرار على هذه الوتيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الوصول إلى تطعيم أكثر من 80% من المجتمع ونسبة انتقال العدوى ستكون أقل من 1% ولذلك يصعب على الفيروس الانتقال.

وشدد على ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية إضافة إلى التطعيم مما يؤدي إلى انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا وتعود الحياة إلى طبيعته.