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استشاري: تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني أن تطعيم أكثر من 80% من السكان يحقق "المناعة المجتمعية" ويقلل نسبة انتقال العدوى أقل من 1%

وأوضح الاستشاري أن الهدف من المناعة المجتمعية الحفاظ على الفئات الضعيفة وتطعيمها أولا ثم الفئات الأخرى الأقل تأثرا بالمرض .

وتوقع حلواني أنه يمكن الوصول للمناعة المجتمعية قبل نهاية العام في حال الاستمرار على هذه الوتيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الوصول إلى تطعيم أكثر من 80% من المجتمع ونسبة انتقال العدوى ستكون أقل من 1% ولذلك يصعب على الفيروس الانتقال.

وشدد على ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية إضافة إلى التطعيم مما يؤدي إلى انخفاض كبير في أعداد إصابات وتعود الحياة إلى طبيعته.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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