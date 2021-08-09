شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختصون: تعزيز المنظومة العدلية بنظام حماية الشهود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مختصون، اليوم الاثنين، أن نظام حماية الشهود ومن في حكمهم إضافة قوية لتعزيز المنظومة العدلية.

وأشار المختصون في الوقت نفسه إلى أن القضاء السعودي يسعى دوما نحو توفير الحماية الجنائية للشهود انطلاقاً من الشريعة الإسلامية في المقام الأول، ثم تنفيذاً للاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بالحماية الجنائية للشهود، وفقًا لقناة " الإخبارية".

وأضافوا أن هذه الآلية سوف تنعكس ايجابيا على اقرار العدالة والوصول للحقيقة ممن يمتلكها دون ضغوط او تحسبات او مخاوف من جانبه.