شكرا لمتابعة خبر عن الإحصاء تكشف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.5% في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأكدت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعد الأول منذ بدء جائحة كوفيد 19، وأرجعت هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 %، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 %، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 7 %.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل ارتفاعا بـ1.1 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول 2021.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.