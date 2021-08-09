الحيزان: طقس حار نهارًا على معظم المناطق ومعتدل على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، طقسًا حارًا وسط النهار على معظم المناطق ومعتدلًا على المرتفعات، اليوم الإثنين.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح نشطة شرق ووسط المملكة وبامتداد البحر الأحمر، وأن فرص هطول الأمطار تكون على المرتفعات حتى جنوب منطقة المدينة المنورة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

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