«أمانة الرياض» تحدد الوقت المناسب لإخراج النفايات يوميًا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت أمانة منطقة الرياض تنويهًا، بأن الموعد المثالي لإخراج أكياس النفايات هو بين الساعة السابعة والنصف مساء والتاسعة والنصف مساء كل يوم.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- :«ساعتان هما الموعد المثالي لإخراج أكياس النفايات.. كن شريكًا في المحافظة على نظافة مدينتنا»، مشيرة إلى الوقت المناسب لإخراج النفايات بين (7:30 – 9:30) مساء.

من جهة أخرى، أوضحت أمانة الرياض أنها أغلقت 10 قصور أفراح، وإحالة ملاكها إلى الجهات المختصة لنيل العقوبة النظامية، بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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