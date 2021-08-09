إمارة مكة: توزيع 9 ملايين عبوة ماء زمزم خلال 10 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة أشرفت على توزيع أكثر 9 ملايين عبوة ماء زمزم خلال الـ 10 الأشهر الماضية.

يُشار إلى أن رئاسة شؤون الحرمين استخدمت روبوتات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، في وقت سابق، أن استخدام الروبوتات يأتي للحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين والزوار، والحيلولة دون إصابتهم بأية أمراض، خاصة كورونا.

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