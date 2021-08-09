العجلان: أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليست مبالغًا فيها

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليس مبالغًا فيه، لافتًا إلى وجود تنافس كبير بين المواد الغذائية في السوق السعودي.

وخلال حديثه مع برنامج «في العلن» على قناة السعودية، قال العجلان: أعتقد أن التضخم في المملكة لمجال المواد الغذائية غير مبالغ فيه، موجهًا سؤاله لمقدم البرنامج: كم نحكي عن الأرقام المعلنة من البنك المركزي؟

وأضاف: أنا أتصور أن المواد الغذائية فيها تنافس كبير بالمملكة، تجد الصنف الواحد فيه عشرات الأصناف يمكن الاختيار بينها.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن ارتفاع الأسعار في كل قطاع لها أسبابها، وسوق المواد الغذائية يشهد منافسة كبيرة والعرض كبير، لافتًا إلى أن الارتفاع طبيعي في كل مكان في العالم والمملكة غير مختلفة عن غيرها.

كما أشار العجلان إلى أن الصورة عجلان العجلان: الصورة الذهنية عن الغرف التجارية غير عادلة.

وعن الصكوك المستندة على مخططات تنظيمية، قال العجلان: نحتاج من الجهات التنفيذية أن تنجز سريعًا في رفع الإيقاف عنها، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن إفراغ صك في مخطط إلا إذا كان مكتمل الخدمات.

وأوضح أنه مع رفع الإيقاف عن الصكوك في الرياض وانطلاق القطاع الخاص سيزيد العرض وبالتالي توزان في أسعار العقار.