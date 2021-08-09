بالفيديو.. استقبال حافل لبطل الكاراتيه طارق حامدي لحظة وصوله إلى جدة

الرياض - محمد عبدالله - وصل صباح اليوم الإثنين، بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي إلى مدينة جدة، قادمًا من العاصمة اليابانية طوكيو عقب انتهاء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وجاء طارق حامدي رفقة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وذلك وسط أجواء احتفالية بمناسبة تتويجه بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الكاراتيه وزن 75 كيلو جرامًا.

وكان طارق حامدي قريبًا من حصد الميدالية الذهبية إلا أنه خسر المباراة النهائية بقرار مثير للجدل؛ حيث كان متقدمًا بنتيجة 4-1 على منافسه الإيراني سجاد قنجزاده في آخر دقيقتين من المباراة النهائية، قبل أن يوجه البطل السعودي ركلة قوية لخصمه ويطرحه أرضًا ما جعل الحكم التركي أوغور كوباس يتخذ قرارًا باعتباره خاسرًا بحجة اللعب العنيف، ليمنح الذهبية إلى الإيراني.

وتعد ميدالية طارق حامدي هي ثاني ميدالية فضية في تاريخ السعودية، ورابع ميدالية أولمبية، بعد فضية هادي صوعان بألعاب القوى في أولمبياد سيدني 2000، وبرونزية خالد العيد بالفروسية في أولمبياد سيدني 2000، وبرونزية منتخب الفروسية في أولمبياد لندن 2012.

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