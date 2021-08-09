الحصيني: أجواء حارة بالمملكة.. ورياح مغبرة على الشرقية وجنوب الرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان وجنوب المدينة المنورة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات.

وفي تقريره لطقس الإثنين، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على محافظتي الليث وينبع.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد، أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12 -30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.