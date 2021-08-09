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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على عسير حتى الـ8 مساء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على عسير حتى الـ8 مساء

تشمل أبها والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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