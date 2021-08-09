تكليف العمري مديراً لتعليم عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، قراراً بنقل وتكليف الدكتور أحمد بن خضران العُمري مديرا للتعليم بمنطقة عسير وذلك اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤.

وقد شغل الدكتور العُمري عددًا من المناصب حيث كان مشرفاً تربوياً بتعليم عسير ثم مديراً لإدارة النشاط الطلابي ثم كلف بالعمل مديراً للتعليم بوادي الدواسر ومديراً للتعليم بمحافظة رجال ألمع.

“متابعات الخليج 365” تبارك للدكتور العُمري متمنين له التوفيق والسداد.

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