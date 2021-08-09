، ترحيل المقررات الدراسية إلى 98 مدرسة ابتدائية في تعليم رجال ألمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الاستعداد للعام الدراسي القادم، اكتمل وصول مقررات المرحلة الابتدائية للمستودعات المركزية بتعليم رجال ألمع.. وبدأت أمس الأحد فِرَق العمل إجراءات الفرز والترحيل إلى 98 مدرسة "بنين- بنات" في القطاعات التعليمية الأربعة (الحريضة، والحبيل، ورجال ألمع، وحسوة).

وقدّم مدير التعليم الدكتور أحمد العمري، شكره لفِرَق العمل في الشؤون الإدارية والمالية والمستودعات المركزية للعمل المميز؛ مؤكدًا أن التحضيرات والترتيبات في كل الأقسام جارية على أكمل وجه؛ مبينًا أن ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية هو الخطوة الأولى؛ على أن يتم متابعة ما تبقى من مراحل دراسية حال اكتمالها؛ ليكون الميدان التعليمي مهيأ لعام دراسي حافل بالنجاحات والتميز؛ داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.