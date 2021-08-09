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محمد بن مسعود - الدمام - في وقت متأخر من مساء أمس، وصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، البرازيلي باولينيو، إلى محافظة جدة.
وأمام بوابات المطار، احتشدت الجماهير لاستقبال اللاعب، وحضرت منذ وقت مبكر، ولكن رحلته تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف الطيران.
ووفق البرنامج المُعَد؛ فإن باولينيو سيزور مقر النادي الأهلي اليوم، ويؤدي تدريبه الأول مع الفريق، في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على تقديمه للإعلام والجماهير.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:59 AMجماهير الأهلي تستقبل البرازيلي "باولينيو".. تأخر 90 دقيقة عن الموعد
في وقت متأخر من مساء أمس، وصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، البرازيلي باولينيو، إلى محافظة جدة.
وأمام بوابات المطار، احتشدت الجماهير لاستقبال اللاعب، وحضرت منذ وقت مبكر، ولكن رحلته تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف الطيران.
ووفق البرنامج المُعَد؛ فإن باولينيو سيزور مقر النادي الأهلي اليوم، ويؤدي تدريبه الأول مع الفريق، في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على تقديمه للإعلام والجماهير.
، جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي "باولينيو".. تأخر 90 دقيقة عن الموعد ،
المصدر : الخليج 365
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