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جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي "باولينيو".. تأخر 90 دقيقة عن الموعد

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محمد بن مسعود - الدمام - في وقت متأخر من مساء أمس، وصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، البرازيلي باولينيو، إلى محافظة جدة.

وأمام بوابات المطار، احتشدت الجماهير لاستقبال اللاعب، وحضرت منذ وقت مبكر، ولكن رحلته تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف الطيران.

ووفق البرنامج المُعَد؛ فإن باولينيو سيزور مقر النادي الأهلي اليوم، ويؤدي تدريبه الأول مع الفريق، في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على تقديمه للإعلام والجماهير.

جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي

جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:59 AM

جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي "باولينيو".. تأخر 90 دقيقة عن الموعد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

في وقت متأخر من مساء أمس، وصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، البرازيلي باولينيو، إلى محافظة جدة.

وأمام بوابات المطار، احتشدت الجماهير لاستقبال اللاعب، وحضرت منذ وقت مبكر، ولكن رحلته تأخرت ساعة ونصف الساعة لظروف الطيران.

ووفق البرنامج المُعَد؛ فإن باولينيو سيزور مقر النادي الأهلي اليوم، ويؤدي تدريبه الأول مع الفريق، في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على تقديمه للإعلام والجماهير.

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، جماهير الأهلي تستقبل البرازيلي "باولينيو".. تأخر 90 دقيقة عن الموعد ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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