برفقة وزير الرياضة .. وصول البطل طارق حامدي إلى جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي، إلى مطار جدة اليوم (الاثنين)، برفقة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وجرى استقبال حامدي في صالة مطار جدة بالورود والهدايا وسط احتفالية كبيرة؛ نظراً لما حققه من إنجاز في الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان حامدي قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارته في المباراة النهائية إثر قرار تحكيمي أمام الإيراني ساجد جانجزاده، حيث تقدم بنتيجة 4-1 في النقاط، قبل أن يقرر الحكم فوز منافسه بسبب خطأ فني.



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