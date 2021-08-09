عمالة تخزن الخضروات في دورات المياه وقطط تعتلي كراتين الفواكه!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت قناة الإخبارية عن قيام عمالة وافدة من الجنسيات الآسيوية بتخزين الخضروات والفاكهة في دورات المياه بمدينة الرياض.

قطط ضالة:

ووثق التقرير الذي قدمه برنامج الراصد، تحويل العمالة دورات المياه إلى مخازن لبيع الخضروات والفاكهة، بينما تعتلي كراتين الفواكه القطط الضالة.

وعرض التقرير كذلك أماكن تخزين غير صالحة لأحد المطاعم، والتي تفتقد لاشتراطات النظافة والأمن الغذائي.

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