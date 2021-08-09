، إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 202.18 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وتَصدرت الولايات المتحدة القائمةَ بعدد الوفيات والإصابات؛ حيث بلغ عدد الوفيات 614626، والإصابات 35871730، وجاءت في المرتبة الثانية الهند؛ حيث بلغ عدد الوفيات 427862 حالة وفاة، والإصابات 31934455 إصابة، وتلتها البرازيل مسجلة 561762 حالة وفاة و20108746 إصابة.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:35 AM
في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصينإصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين
أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 202.18 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وتَصدرت الولايات المتحدة القائمةَ بعدد الوفيات والإصابات؛ حيث بلغ عدد الوفيات 614626، والإصابات 35871730، وجاءت في المرتبة الثانية الهند؛ حيث بلغ عدد الوفيات 427862 حالة وفاة، والإصابات 31934455 إصابة، وتلتها البرازيل مسجلة 561762 حالة وفاة و20108746 إصابة.
، إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.