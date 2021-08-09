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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن بر الصين الرئيس سجّل 125 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، مقابل 96 إصابة قبل يوم.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 81 إصابة قبل يوم.
ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 93826، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:31 AMفي 24 ساعة.. الصين تسجّل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن بر الصين الرئيس سجّل 125 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، مقابل 96 إصابة قبل يوم.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 81 إصابة قبل يوم.
ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 93826، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
، في 24 ساعة.. الصين تسجّل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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