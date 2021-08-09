محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية. وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:24 AM الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية. وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط ،

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