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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:29 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةالبرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.
، البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" ،
المصدر : الخليج 365
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