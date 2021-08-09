شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق "توكلنا" يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تطبيق توكلنا المعتمد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن إضافة خاصية الاستعلام عن النتائج الدراسية، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، أعلنت أن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، سيبدأون عامهم حضورياً بعد الحصول على جرعتين، أما طلاب المرحلة الابتدائية سيبدأون العام عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

ويذكر أن وزارة التعليم، قد أعلنت عن ارتفاع نسب تحصين أفراد الأسرة التعليمية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت التعليم أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغت 61%، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفعت إلى 85%، مضيفة أنه تم تحصين 92% من المعلمين والمعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64% من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.