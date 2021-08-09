شكرا لمتابعة خبر عن مستشار شرعي يقترح دورة تدريبية لتعليم مهارات التعامل بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهدت الساعات الماضية، اقتراح عدد من النشطاء على وزارتي العدل، والصحة إضافة شرطين مهمين لبرنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وتضمن الشرطان، الحصول على شهادة فحص تحليل الإدمان لإثبات عدم تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، وشهادة فحص تؤكد سلامة الزوجين من أي أمراض أو اعتلالات نفسية وعقلية.

ومن جانبه اقترح المستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان، حصول المقبلين على الزواج على دورة تدريبية في التعامل بين الزوجين.

وقال العجلان متفاعلا مع المقترحين السابقين: "مما لاشك فيه أن هذين الإقتراحين في غاية الأهمية لكلا الزوجين، وأضيف اقتراحاً ثالثاً لايقل عن سابقيه أهمية، وهو حصول كل طرف على دورة تدريبية لم يمض عليها سنة واحدة، وذلك في مهارات التعامل بين الزوجين".