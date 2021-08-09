شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأثنين، أجواء حارة نهارا، معتدلة فجرا على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب المدينة المنورة.

وأشار إلى وجود رياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية، وجنوب منطقة الرياض وعلى طول الساحل الغربي، وشرق المرتفعات.