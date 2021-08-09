بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل السفر.. ٣ فئات مستثناة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت الداخلية، إن هناك بعض الفئات المستثناة، وهم الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عامًا، شريطة إحضار بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي قبل السفر، تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة.

وكذلك المتعافون من كورونا، بشرط ألا يكون مر على تعافيهم ٦ أشهر.

أمّا الفئة الثالثة المستثناة هم من سبق لهم الإصابة والتعافي من كورونا والحصول على جرعة واحدة من اللقاح.