أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة فقيدتهم

الرياض - محمد عبدالله - قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عزاءهما لأسرة السبهان بوفاة الفقيدة نوف بنت فهد العبدالكريم السبهان.

وعبّر سموهما -في اتصال هاتفي- عن مواساتهما لذوي الفقيدة، سائلين -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهتها، عبّرت أسرة السبهان عن شكرها لسموهما على مواساتهما، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن لا يريهما مكروهاً، وأن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته .