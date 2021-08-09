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التحالف يعترض مسيرتين مفخختين للحوثي تجاه خميس مشيط

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - التحالف يعترض مسيرتين مفخختين للحوثي تجاه خميس مشيط

الإثنين 9 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي، الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه جنوب غربي .

 

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت من تدمير مسيرتين مفخختين باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.

 

وأكد على أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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