السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة الاثنين، "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط"، جنوب غرب السعودية.

وقال التحالف إن "ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

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وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكان التحالف قد أسقط، الخميس الماضي، مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط بواسطة الدفاعات الجوية.

وقال التحالف بعد حادثة الخميس‬⁩ إن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

والأسبوع الماضي، أفاد التحالف بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة. ونوه التحالف باستمرار تهديد الميليشيا الحوثية، بدعم إيراني، لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وقبل واقعة السفينة، دمر التحالف صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.