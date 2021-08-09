شكرا لمتابعة خبر عن "العبدالعالي" يرد على شائعة وفاة أطفال بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الأحد، ما تردد بخصوص رصد وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا.

وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، للكشف عن مستجدات كورونا، أنها مجرد أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وقال متحدث الصحة: "لم نسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح فيروس ‫كورونا" مضيفا: "نبشركم، السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي".

وتابع: "لا داعي للقلق والخوف.. ليست عبارة نرددها كجهات رسمية بل هي كلمات ترددها الهيئات والخبراء حول العالم، لأهمية تلقي لقاحات كورونا، حيث نرصد مخاوف في عيون العالم بسبب كورونا، ولكن اللقاحات قادرة على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس".

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