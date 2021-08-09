أخبار السعودية.. «النيابة» تحذر من عدم استكمال الطفل لتطعيماته.. و«التعليم» تكشف آلية الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث بينّت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، خلال مؤتمر صحفي آلية بداية العام الدراسي الجديد والمراحل التي ستتطلب حضورًا في المدارس والأخرى التي ستتابع تلقي مقرراتها الدراسية عن بعد، وإلى التفاصيل:

النيابة: عدم استكمال الطفل لتطعيماته الصحية يعد إيذاءً أو إهمالًا

أكدت النيابة العامة أن عدم استكمال الطفل لتطعيماته الصحية الواجبة يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، بحسب الفقرة 3 من المادة الثالثة لنظام حماية الطفل، مطالبة بتحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن واجب تقديم الطفل للتطعيم يقع على عاتق والده، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.

«فلكية جدة»: هلال محرم يزين سماء المملكة بعد غروب شمس الإثنين

يُرصد هلال قمر شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443هـ بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس غداً بحوالي 30 دقيقة، والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة، حيث يُزيِّن الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

بالفيديو.. رئيس هيئة الأمر بالمعروف: تنظيم الإخوان غرضه الوصول للحكم بإسقاط الحكام

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إن في بعض بلدان المسلمين يوجد من تشرَّبت قلوبهم واستقرَّ في عقولهم ألا إصلاح في مجتمعاتهم إلا بزوال حُكَّامهم فهذه قاعدتهم، وهم إنما يريدون أن يزول الحُكَّام حتى يصلوا إلى الحكم؛ كالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.

«الصحة»: ما أشيع بشأن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا «أكاذيب»

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، إن ما تم إشاعته بوقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.

الصحة: لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا في المملكة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا، موضحًا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر ، أكسفورد أسترازينيكا، موديرنا، جونسون)، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا في المملكة.

بالفيديو.. استشاري يحذر من آثار المتحور دلتا على غير الملقحين

شدد استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية، الدكتور عارف العمري، على ضرورة الحرص على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المتحور "دلتا" يعد الأسرع انتشارًا وله أضرار كبيرة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

متحدثة «التعليم»: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي، موضحة أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتين لم تتجاوز 19% حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%.

بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد

قالت متحدث التعليم، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، إن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، موضحة أن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة روضتي، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بـ70%، أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.

«الأرصاد»: 13 مدينة الأعلى حرارة في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 13 مدينة سجلت اليوم الأحد، الأعلى حرارة في المملكة، مشسرًا إلى أن الدمام سجلت الأعلى حرارة في المملكة 47.7 درجة مئوية، الرياض 46.5 درجة مئوية، الأحساء والقيصومه والخرج 46 درجة مئوية، فيما سجلت رفحاء وشروره 44 درجة مئوية، عرعر وينبع 42 درجة مئوية، المدينة المنورة وسكاكا 41 درجة مئوية، تبوك 40 درجة مئوية، العلا 39 درجة مئوية.

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