«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وزخات برد على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على محافظتي الليث وينبع.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 45/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد، أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12 -30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.