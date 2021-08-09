فقدان ثمانيني يعاني ألزهايمر قبل يومين.. ونجله لـ«عاجل»: أبلغنا الجهات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن فقدان مواطن ثمانيني، قبل يومين، مصاب بمرض ألزهايمر.

وقالت مصادر «عاجل»: إن المواطن الذي يبلغ من العمر 82 عامًا متغيب منذ يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه غادر منزله في المدينة المنورة، قبل الصلاة أثناء نوم أبنائه.

وأشارت إلى أن المواطن الثمانيني الذي يدعى محمد حسن سيد محمد يرتدي زيًا أفغانيًا أبيض.

من جانبه، قال نجل المواطن، إن والده متوسط الطول، ونحيف البنية، وذا لحية بيضاء، مشيرًا إلى أنه وردتهم اتصالات حول رؤيته لكن جميعها غير صحيحة.

وأشار إلى أنهم أبلغوا الجهات الأمنية باختفائه، مطالبًا من لديه معلومات التواصل على الأرقام التالية: 0542546725، 0540356434، 0545910290.