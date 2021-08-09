شكرا لقرائتكم خبر عن فحص عينات عشوائية من 12 مزرعة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذ قسم الصحة النباتية بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أمس، زيارة تفتيشية لمزارع المحافظة، شملت فحص 12 مزرعة بشكل عشوائي، تم من خلالها جمع عينات من المحصولات الزراعية بالمزارع، وإرسال تلك العينات إلى وحدة الوقاية بالمختبر المركزي بالرياض؛ للفحص والتأكد من خلو تلك المزروعات من متبقيات المبيدات الحشرية، التي تضر بالمستهلك.

فيما زار مراقبو قسم البيئة بمكتب المحافظة «فيضة حلون - شعيب القلت»، للتأكد من عدم مخالفة الإجراءات البيئية النظامية لمرتادي تلك الفيضة، من الرعي الجائر، والاحتطاب، والتعدي، وغيرها من المخالفات.