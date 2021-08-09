شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق السفر بالهوية الوطنية يرفع الطلب على«الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى قرار استمرارية تعليق سفر المواطنين بين دول الخليج بالهوية الوطنية، بظلاله على أعمال الإدارة العامة للجوازات بالمملكة، بعد الارتفاع الكبير في طلبات استخراج وتجديد جوازات المواطنين من مختلف المناطق، في الوقت الذي نالت إدارة جوازات المنطقة الشرقية نصيب الأسد من هذه الطلبات، نتيجة احتضان المنطقة لكافة المنافذ الدولية مع دول الخليج، وشهدت إدارة جوازات الدمام إقبالًا كبيرًا؛ لتجديد واستلام الجوازات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل معاودة حركة السفر خارج المملكة طبيعتها بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، ورفع القيود عن العديد من الدول، وفقًا للإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها الجهات المختصة للمسافرين الذين تنطبق عليهم اشتراطات السفر.

وأوضحت مصادر لـ«اليوم» أنه نظرًا لهذه الازدحامات من المسافرين، اضطرت إدارة الجوازات بالدمام لتمديد أوقات الدوام؛ لتسليم الجوازات، لتكون من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، مبينةً أن هذا التمديد سيستمر حتى نهاية موسم الإجازة الصيفية.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من خدمة توصيل الجوازات المجددة عبر منصة «أبشر»، لعناوين المواطنين، بالتعاون مع البريد السعودي، في الوقت الذي يبذل منسوبو إدارة الجوازات جهودًا كبيرة لإنهاء معاملات المراجعين في وقت قياسي، رغم الازدحامات والضغوط المتعلقة بزيادة الأعداد، خاصةً أن غالبية المراجعين من خارج المنطقة الشرقية، وجاءوا لاستلام جوازاتهم بهدف المغادرة عبر منفذ جسر الملك فهد، الذي يشهد زيادة واضحة في أعداد المسافرين خلال الفترة الأخيرة.

من ناحيته، قال المواطن «رايد البلاهدي»: إنه تقدم بطلب تجديد جوازه عبر منصة «أبشر»، خلال بداية الأسبوع الماضي، وتوجّه لإدارة الجوازات بالدمام لاستلامه، بعد يومين من الطلب، وتفاجأ بوجود أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين بتجديد جوازاتهم، مؤكدًا أن حصوله على الجواز جاء سريعًا، نتيجة تميّز منسوبي الجوازات ووجود تسهيلات أسهمت في ذلك ومنها فتح أوقات الدوام حتى الفترة المسائية.

وطالب المواطن «موسى العتيبي»، الجهات المختصة، بأن تكون هناك تنظيمات واضحة بالنسبة للمواطنين، ومراجعاتهم لإدارة الجوازات، ليستلم كل مواطن جوازه في حال التجديد من ذات الإدارة التي رفع الطلب عليها، مشيرًا إلى أن هذه الضغوطات على إدارة الجوازات بالدمام، هي نتيجة لوجود مواطنين من مناطق أخرى، يراجعونه لاستلام جوازاتهم للسفر عبر منافذ الشرقية.

وتابع أن إدارة جوازات الدمام حاولت امتصاص هذه الإشكالية بفتح أوقات عملها لفترة مسائية، وهو الأمر الذي تستحق الجوازات الشكر والتقدير عليه، وسيسهم ذلك بإمكانية مراجعة المواطنين لاستلام جوازاتهم خارج أوقات دوامهم، تسهيلًا عليهم، ولتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، في ظل تفشي جائحة «كورونا».