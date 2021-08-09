شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان اشتراط الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ؛ للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وأوضحت الداخلية، أنه يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

كما تشمل الاستثناءات المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وكذلك من أصيبوا وحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.