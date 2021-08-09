شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج طبي لجراحة الفم والوجه والفكين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق التطوعي بزيارة مقر البرنامج في مستشفى الأسنان التعليمي، والوقوف على التجهيزات اللازمة والأجهزة المخصصة وإجراءات تجهيز المرضى، كما نفذ برنامجا تعليميا حول جراحة الفم والوجه والفكين في المقر، استفاد منه في يومه الأول 76 متخصصا وطالبا من كلية طب الأسنان.