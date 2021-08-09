شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتسلم خطط العودة الآمنة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة، مدير عام تعليم المنطقة د. أحمد الزائدي، وشمل التقرير تنفيذ برنامج تأهيل القيادات، وذلك بواقع 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل وتم تقديم خدمات رعاية المستفيدين لـ 27236 زائرًا وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجًا تدريبيًا ومستهدفًا لـ1756منسقاً ومنسقةً، كذلك تنفيذ 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية، وإنهاء 3480 اعتمادًا عبر بياناتي الوظيفية و91714 اعتمادًا عبر نظام فارس، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل، وتنفيذ برامج تدريبية «بيئة تعليمية آمنة» مستهدفة لـ 1538 قائدًا وقائدة، وتصميم برنامج إلكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجا تدريبيًا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين استفاد منها 2683 طالبا و3281 طالبة، وتعزيز الرسالة الإعلامية لتعليم مكة في المناسبات الوطنية بتفعيل أضخم شاشة عملاقة بطريق مكة جدة، وتصدر تعليم مكة الترند الأول على مستوى المملكة في 10 حملات إعلامية، وتفعيل المنظومة الإلكترونية وبوابة لأجلكم والأيقونة الإلكترونية.

وأطلقت الإدارة مبادرة المركز الصيفي الافتراضي لدعم مهارات الفهم القرائي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتنفيذ 4166 برنامجا تدريبيا من خلال 59 قاعة افتراضية، واستفاد منها 165372 متدربا ومتدربة، وتحقيق إنجازات على المستويَين الوطني والدولي، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد وذلك بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.