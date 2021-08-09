شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ووائل جسار يسطعان في سماء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحيي كل من النجمين أنغام ووائل جسار حفلا غنائيا بمسرح معارض الظهران بالدمام، ضمن حفلات موسم الشرقية التي تقام تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة، وذلك بعد الحفل الأول الذي أحياه الفنان محمد حماقي والفنانة الصاعدة زينة عماد.

وهذا هو الحفل الأول للنجمين أنغام ووائل جسار بالمنطقة الشرقية، لذلك هناك تشوق كبير من جمهور الشرقية لحضور الحفل.

وسوف تحيي الحفل النجمة المتألقة أنغام بأحلى أغانيها، خاصة باللهجة المصرية وأيضا باللهجة الخليجية.

كما وعد وائل جسار جمهور الحفل بغناء أحدث أغانيه والتي حققت مشاهدات عالية في الفترة السابقة.

وروجت أنغام لحفلها بنشر بوستر الحفل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «انتظروني في حفلات صيف الشرقية يوم الخميس 12 أغسطس».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرتها أنغام، وأبدوا سعادتهم وشوقهم إلى حضور حفلها مع وائل جسار، فيما طالبها الكثيرون بإحياء حفل غنائي في بلدانهم.

وكانت أحدث أغنية لــ أنغام «برضه بتوحشني» مع وائل كفوري، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي. وكسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها عبر موقع «يوتيوب».

وفي سياق متصل أعلنت أنغام تأجيل حفلها الذي كان مقررًا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الماضي، إلى 27 أغسطس الجاري، وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بـ «إنستجرام».

كما أعلن وائل جسار، تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت المقبل، تماشيًا مع الإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة العراقية.

كما ينشغل «جسار» حاليا بوضع لمساته النهائية على مشروع أحدث أعماله الغنائية «عيان»، والتي يتعاون خلالها مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبدالهادي، كما يعيش أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته «ولا في الأحلام».

وأحيى جسار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفلين غنائيين في مصر وسط حضور جماهيري ضخم، الأول بمدينة الإسكندرية، والثاني في مدينة العلمين الجديدة.