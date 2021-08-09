شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام «شهر إجازة» استعدادا لموسم فني حافل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها على صفحاتها الرسمية في «إنستجرام» و«سناب شات» خبرًا مفاجئًا، بابتعادها عن الساحة الفنية مؤقتًا في استراحة تبدأ من شهر سبتمبر المقبل.

وكتبت أحلام على صفحتها: «مساء الخير حبايبي.. قررت آخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة.. اللهم إني استودعتك نفسي وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك.. استودعتكم الله».

ورحب الجمهور بقرارها هذا، وتفاعل معه بكل محبة وسرور متمنين لها قضاء أجمل الأوقات، متسائلين عن الوجهة التي اختارتها لقضاء إجازتها، خصوصًا بعد أن أرفقت المنشور بـ»إيموجي» الطائرة في إشارة منها إلى أنها تنوي السفر والاستجمام في عطلة الصيف.

ومن المتوقع أن تشارك أحلام في العديد من الحفلات التى لم تُحدد بعد من قبل الشركات المنظمة.. وخصوصًا بعد نجاح ألبومها الأخير بعنوان «فدوة عيونك»، ويضم 20 أغنية، تعاونت فيه مع الملحن المصري محمود خيامي، وعدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبدالمحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي، وحقق الألبوم نسبة مشاهدة عالية على مستوى الخليج والعالم العربي.

وكانت أحلام تفاعلت مع ألبوم عبدالمجيد عبدالله بعد مشاركته الإعلان الترويجي له من خلال تغريدة عبر حسابها على «تويتر» كتبت فيها «خلص صبرنا يا بوعبدالله ولهاااااانين».