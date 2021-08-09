شكرا لقرائتكم خبر عن «كف ودفوف» على الشاشة الفضية قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب عرض مسلسل «كف ودفوف» للفنانة هدى حسين، حيث انتهى طاقم العمل من التصوير، ويتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه قريبًا.

ويجمع العمل نخبة من نجوم الخليج أبرزهم هدى حسين، روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، ومنيرة محمد، فهد البناي وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها «سليمة» التي تلعب دورها هدى حسين، والثانية تجمع الرجال، فيشهد الصراعات القائمة بين الفرقتين، والعلاقات بين أفرادها، كما يسلط الضوء على العديد من القضايا الجريئة وغير المطروحة سابقًا.