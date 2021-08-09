شكرا لقرائتكم خبر عن «دراما اجتماعية» تجمع العونان وهيا عبدالسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجتمع الفنانون أحمد العونان وهيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي في مسلسل جديد اجتماعي مكون من 8 حلقات فقط، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل العمل حتى الآن.

وقال العونان: «العمل لا يزال في طور التحضير، ولم ينطلق تصويره إلى الآن، لذلك، لا أود الإفصاح عن تفاصيله، ما لم تدور الكاميرات بشكل رسمي»، وعزا توجه الدراما الكويتية صوب المسلسلات القصيرة إلى النظام الدارج لدى المنصات الرقمية، في استقطاب الأعمال الموسمية القصيرة أو الطويلة، على عكس القنوات التقليدية التي تنحاز دومًا إلى الأعمال ذات الثلاثين حلقة.

وأعرب عن سعادته بعودة الروح إلى المسرح من جديد، لافتًا إلى مشاركته في أكثر من عمل مسرحي وتلفزيوني خلال الفترة الماضية، على غرار مسرحية «هلوسة» التليفزيونية، التي تم عرضها في إجازة عيد الأضحى، مثمنًا تعاونه مع الفنان طارق العلي في المسرحية، من ناحية التناغم والانسجام قائلًا: «نحن نفهم بعضنا جيدًا على خشبة المسرح، كذلك الحال بالنسبة إلى الفنان خالد العجيرب والفنانة شهد سلمان».